Cevdet Yılmaz'dan emekli zammına ilişkin açıklama! İyileştirme için bütçede hesap yapıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, emeklilere yönelik yürütülen iyileştirme çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Emeklilerin uzun süredir yaşadığı sorunlara dikkat çeken Yılmaz, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu kesimin meselelerine hiçbir zaman kayıtsız kalmadığını ifade etti. Emeklilere yönelik iyileştirme çalışmalarının bütçe imkanları ve makroekonomik istikrar gözetilerek yürütüldüğünü belirten Yılmaz, bütçe hazırlanırken söz konusu düzenlemenin de hesaba katıldığını söyledi. Seçimlerin 2028 yılında yapılacağını yineleyen Yılmaz, sosyal amaçlı çalışmaların seçimle ilişkilendirilmesinin doğru olmadığını ve bütçe dengelerinin korunacağını vurguladı.