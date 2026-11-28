Mekke İttifakı İslamabad'da buluştu! Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'dan kritik savunma ve güvenlik kararları

Mekke İttifakı, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da kritik bir toplantı gerçekleştirdi. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın Dışişleri Bakanları, Savunma Bakanları, Genelkurmay Başkanları ve askeri yetkililerinin katıldığı görüşmede ortak savunma, bölgesel güvenlik ve Orta Doğu'daki gerilim masaya yatırıldı. İki saatten fazla süren zirvenin ardından yayımlanan ortak bildiride savunma sanayi, ortak teknoloji geliştirme ve eğitim alanlarında iş birliği kararlılığı vurgulanırken, üçüncü toplantının ise Türkiye'de yapılmasının beklendiği aktarıldı.