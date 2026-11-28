Türkiye'nin en büyük ağaç müzesi Yalova'da

Türkiye'nin en büyük ağaç müzesi Yalova'da bulunuyor. Görüntüsüyle adeta bir doğa cennetini andıran Karaca Arboretumu'nda tam 8 bin farklı türde ağaç ve bitki çeşidi yer alıyor. Dünyanın en seçkin arboretumları arasında 15. sırada gösterilen bu özel müzede, Hiroşima'ya atılan atom bombasından sağ kurtulan tek canlı olarak bilinen Ginkgo Biloba'dan binlerce yıllık Mamut ağacına kadar birbirinden nadir türler sergileniyor. Müzenin dikkat çeken detaylarını A Haber muhabiri Fatih Mısır ve işletmeci Hakkı Bey aktardı.