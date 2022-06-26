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Kahraman kadın pilot A Haber'de! Marmaris'te alev savaşçılarının havadaki gözü oldu

A Haber
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Giriş: 26.06.2022 16:05
Marmaris'te 5 gün önce ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. İlk günden itibaren çalışmalara katılan Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı Helikopter Pilotu Komiser Özge Karabulut Coşan da yanan yerleri havadan tespit edip söndürme çalışmalarına katılan hava araçlarını yönlendirdi. A Haber ekibinden Tayfun Er, o kahraman pilotun yanından detayları aktardı.

Marmaris'te alev savaşçılarının havadaki gözü oldu.

İlk günden itibaren çalışmalara katılan Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı Helikopter Pilotu Komiser Özge Karabulut Coşan da yanan yerleri havadan tespit edip söndürme çalışmalarına katılan hava araçlarını yönlendirdi.

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