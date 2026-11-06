Milyonlarca emekliyi ilgilendiren maaş artışında sona doğru! Masada 30 bin lira formülü var

Ekonomi yönetimi ile AK Parti Grubu tarafından bir süredir yürütülen emekli maaşlarına yönelik artış çalışmalarında sona yaklaşıldığı belirtiliyor. En düşük emekli aylığının yapılacak iyileştirmelerle 30 bin lira civarına yükseltilmesi üzerinde durulurken, bayram ikramiyelerinin de 5 bin liraya çıkarılması gündemde. Milyonlarca emekliyi ilgilendiren düzenlemeye ilişkin nihai kararın açıklanması bekleniyor.