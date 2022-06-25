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Marmaris'teki facia uydu görüntülerine yansıdı

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Giriş Tarihi: 25.06.2022
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Marmaris’teki facia uydu görüntülerine yansıdı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Marmaris'teki orman yangınında tahrip olan bölgelere ait uydu görüntülerini paylaştı. Açıklamada, Harita Genel Müdürlüğünce kullanıma hazır hale getirilen görüntülerin, ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşıldığı belirtildi.

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