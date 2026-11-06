Asgari ücret ve emekli zammında kuruşu kuruşuna hesap

Milyonlarca çalışanın ve emeklinin heyecanla beklediği 2027 yılı maaş düzenlemeleri için geri sayım başladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in tüm emeklileri kapsayacak, yaş ve prim ödeme gün sayısına göre kademelendirilecek düzenleme açıklamasının ardından kulisler hareketlendi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantı takviminden netleşen 4 aylık enflasyon verilerine, masadaki 5 farklı zam senaryosundan seyyanen zam ve intibak beklentisine kadar tüm ayrıntıları A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural ve Mali Müşavir Mustafa Genç canlı yayında aktardı.