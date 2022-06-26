26 Haziran 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Marmaris'te yanan orman havadan görüntülendi! 4 bin 500 hektarlık ormanlık alan zarar gördü

Marmaris'te yanan orman havadan görüntülendi! 4 bin 500 hektarlık ormanlık alan zarar gördü

Son dakika haberine göre Marmaris ilçesinde 21 Haziran'da başlayan orman yangınının dün kontrol altına alınmasının ardından ekipler bölgede soğutma çalışmalarına devam ediyor. Yangında zarar gören 4 bin 500 hektarlık ormanlık alan ve yapılan soğutma çalışmaları dron ile havadan görüntülendi.

Giriş Tarihi: 26.06.2022 14:15 Güncelleme Tarihi: 26.06.2022 14:27
  • 1
  • 17
Marmaris’te yanan orman havadan görüntülendi! 4 bin 500 hektarlık ormanlık alan zarar gördü

Hisarönü Mahallesi'nin Bördübet mevkisinde başlayıp ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahaleleri sonucu kontrol altına aldığı yangın bölgesinde, dün başlatılan soğutma çalışmaları hava unsurlarının da katılımıyla akşam saatlerine kadar sürdü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 17
Marmaris’te yanan orman havadan görüntülendi! 4 bin 500 hektarlık ormanlık alan zarar gördü

Bugün ise soğutma çalışmalarının kara ekiplerince devam ettirildiği bölgelerde, alevlerin yeniden yükselmemesi için yoğun çaba gösteriliyor.

  • 3
  • 17
Marmaris’te yanan orman havadan görüntülendi! 4 bin 500 hektarlık ormanlık alan zarar gördü


Sahil güvenlik ekipleri ve jandarma komandoları da yangın bölgesinde aldıkları güvenlik tedbirlerine devam ediyor.

  • 4
  • 17
Marmaris’te yanan orman havadan görüntülendi! 4 bin 500 hektarlık ormanlık alan zarar gördü


Komandolar ormanlık alan ve özellikle tahliye edilen evlerin bulunduğu bölgelere girişlere izin vermiyor, sahil güvenlik ekipleri ise deniz kıyısında gerekli önlemleri alıyor.

  • 5
  • 17
Marmaris’te yanan orman havadan görüntülendi! 4 bin 500 hektarlık ormanlık alan zarar gördü

Öte yandan, yangında zarar gören 4 bin 500 hektarlık ormanlık alan ve yapılan soğutma çalışmaları dron ile havadan görüntülendi.