Marmaris'te yanan orman havadan görüntülendi! 4 bin 500 hektarlık ormanlık alan zarar gördü

Son dakika haberine göre Marmaris ilçesinde 21 Haziran'da başlayan orman yangınının dün kontrol altına alınmasının ardından ekipler bölgede soğutma çalışmalarına devam ediyor. Yangında zarar gören 4 bin 500 hektarlık ormanlık alan ve yapılan soğutma çalışmaları dron ile havadan görüntülendi.

Giriş Tarihi: 26.06.2022 14:15 Güncelleme Tarihi: 26.06.2022 14:27 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL