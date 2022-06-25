Marmaris'teki orman yangını kontrol altında: Soğutma çalışmaları sürüyor! 4 bin 500 hektar kül oldu

Marmaris'te 21 Haziran'da başlayan orman yangını kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, yangında 4 bin 500 hektarlık alanın zarar gördüğünü belirterek, "72 saat dolmadan söndürme çalışmaları tamamlanmış oldu" dedi. Marmaris yangınında son durum ne? Bölgeden son gelişmeleri A Haber ekiplerinden Vural Efecik ve Tayfun Er aktardı.