25 Haziran 2022, Cumartesi
Marmaris'teki orman yangını kontrol altında: Soğutma çalışmaları sürüyor! 4 bin 500 hektar kül oldu
Marmaris'te 21 Haziran'da başlayan orman yangını kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, yangında 4 bin 500 hektarlık alanın zarar gördüğünü belirterek, "72 saat dolmadan söndürme çalışmaları tamamlanmış oldu" dedi. Marmaris yangınında son durum ne? Bölgeden son gelişmeleri A Haber ekiplerinden Vural Efecik ve Tayfun Er aktardı.
Giriş Tarihi: 25.06.2022 09:24 Güncelleme Tarihi: 25.06.2022 09:33
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