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Marmaris'teki orman yangını kontrol altında: Soğutma çalışmaları sürüyor! 4 bin 500 hektar kül oldu 

Marmaris'te 21 Haziran'da başlayan orman yangını kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, yangında 4 bin 500 hektarlık alanın zarar gördüğünü belirterek, "72 saat dolmadan söndürme çalışmaları tamamlanmış oldu" dedi. Marmaris yangınında son durum ne? Bölgeden son gelişmeleri A Haber ekiplerinden Vural Efecik ve Tayfun Er aktardı.

Giriş Tarihi: 25.06.2022 09:24 Güncelleme Tarihi: 25.06.2022 09:33
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Marmaris’teki orman yangını kontrol altında: Soğutma çalışmaları sürüyor! 4 bin 500 hektar kül oldu

Muğla'nın Marmaris ilçesi Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkiinde 21 Haziran'da başlayan orman yangını dün kontrol altına alınabildi.

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Marmaris’teki orman yangını kontrol altında: Soğutma çalışmaları sürüyor! 4 bin 500 hektar kül oldu

A HABER YANGININ SÖNDÜRÜLDÜĞÜ NOKTADA

Marmaris yangınında son durum ne? Orman yangını söndürüldü mü? Bölgeden son gelişmeleri A Haber ekiplerinden Vural Efecik ve Tayfun Er aktardı.

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Marmaris’teki orman yangını kontrol altında: Soğutma çalışmaları sürüyor! 4 bin 500 hektar kül oldu

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada yangında 4 bin 500 hektarlık alanın zarar gördüğünü belirterek, "72 saat dolmadan söndürme çalışmaları tamamlanmış oldu" dedi.

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Marmaris’teki orman yangını kontrol altında: Soğutma çalışmaları sürüyor! 4 bin 500 hektar kül oldu

Kirişci, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Muğla Afet Koordinasyon Merkezi'nde yangınla ilgili son durumu paylaştı.

Bakan Kirişci, yangın bölgesiyle ilgili iki inceleme olduğunu ve kendilerini kaygılandıracak olumsuz bir durumun bulunmadığını belirtti.

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Marmaris’teki orman yangını kontrol altında: Soğutma çalışmaları sürüyor! 4 bin 500 hektar kül oldu

Bu geceyi de geçirdikten sonra son noktayı sabah saatlerinde açıklamayı planladıklarını ifade eden Kirişci, "Söyleyebileceğimiz olumsuz manada hiçbir şeyimiz yok. Bu olumlu seyrin devam etmesini diliyorum." dedi.