28 Kasım 2025, Cuma

Kağıthane'de küfürleşme cinayeti! Dehşet anları kamerada

Kağıthane’de küfürleşme cinayeti! Dehşet anları kamerada

28.11.2025 11:00
KAĞITHANE’de iddiaya göre önceden aralarında küfürleşme nedeniyle husumet bulunan Haluk Akgül (45) ile Rauf D.(27) arasında yeniden tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Rauf D., Akgül’ü sırtından bıçakladı ardından da yere düşen Akgül'ün başını yere vurdu. Ağır yaralanan Haluk Akgül kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan Rauf D. tutuklandı.
