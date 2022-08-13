Kafede meydan savaşı gibi kavga

Aydın’ın Didim İlçesi’nde bir kafede meydana gelen arbede meydan savaşını aratmadı. Kafeye gelen çok sayıda polis ekibi, kafe sahibini yere yatırıp ters kelepçe takarak etkisiz hale getirdi. Orantısız güç kullanıldığı iddia edilen olayda asayiş ekiplerinin yanı sıra mahalle bekçilerinin ve trafik ekiplerinin de görev alması dikkat çekti. Aydın Valiliği tarafından el konulan olayla ilgili işlemlerin taraflardan birinin polis olması nedeniyle jandarma tarafından sürdürüldüğü bildirildi.