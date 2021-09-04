Kafede kurşunlama anları güvenlik kamerasında

Olay gece İzmit Yeşilova Mahallesi Turan Güneş Caddesi üzerindeki bir kafede meydana geldi. Aralarındaki iş yeri satışı nedeniyle ticari anlaşmazlık bulunan D.Ö. ve C.K. konuyu görüşmek için kafede buluştu. İkili arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine C.K., tabancasını çıkartarak D.Ö.'ye doğru 4 el ateş etti. Daha sonra kafeden çıkarak boş bir arsaya giren C.K., kayıplara karıştı. Kurşunlar iş yerinin camlarına isabet ederken, olayda şans eseri yaralanan kimse olmadı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN