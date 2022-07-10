Kadir Şeker’in tahliyesine itiraz! Yeniden mi tutuklanacak?

Konya’da Özgür Duran’ı bıçaklayarak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker’in tahliyesine itiraz edildi. Duran ailesinin avukatlarından Duygu Delibaş yaptığı itirazda, kararın usul ve yasaya aykırı olduğunu belirterek Şeker’in hükmen tutuklanmasını talep etti.