Kadir Şeker'in avukatları tahliye edilmesini talep ederek Yargıtay’a başvurdu

Konya’da sevgilisi Ayşe Dırla’ya bağırıp, kamelyayı yumruklayan Özgür Duran’a müdahale etmek isterken Duran’ı ölümüne sebep olan Kadir Şeker’e verilen 12 yıl 6 ay hapis cezası onaylandı. Kadir Şeker’in avukatları yerel mahkemenin ve istinaf mahkemesinin karanının bozulmasını, Kadir Şeker’in tahliye edilmesini talep ederek Yargıtay’a başvurdu.