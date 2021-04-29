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Kadir Şeker'in avukatları tahliye edilmesini talep ederek Yargıtay’a başvurdu
Konya’da sevgilisi Ayşe Dırla’ya bağırıp, kamelyayı yumruklayan Özgür Duran’a müdahale etmek isterken Duran’ı ölümüne sebep olan Kadir Şeker’e verilen 12 yıl 6 ay hapis cezası onaylandı. Kadir Şeker’in avukatları yerel mahkemenin ve istinaf mahkemesinin karanının bozulmasını, Kadir Şeker’in tahliye edilmesini talep ederek Yargıtay’a başvurdu.