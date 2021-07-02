02 Temmuz 2021, Cuma
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Kadir Şeker davasıyla adı duyulan Özgür Duran’ın babasının dayak yediği anlar ortaya çıktı!
Kadir Şeker davasında adı duyulan Özgür Duran’ın Cengiz Duran’ın (53) yaklaşık bir ay önce dosyanın bir numaralı görgü tanığı Ayşe Dırla’nın eski eşi Mustafa Balıkyemez tarafından Antalya’da uğradığı çekçekli saldırının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.