Kadın çalışanın başına silah dayadı: Şunu vurayım şehit olsun

Kahramanmaraş'ta müşteri hizmetleri uzmanı olduğu banka şubesinde, müdürü Turabi K., (49) Melis B.’nin (33), kafasına silah dayadı. Olayın ardından banka ile ilişiği kesilen Turabi K.'nin kendisini sık sık arayarak tehdit ettiğini iddia edip, kayıtları mahkemeye sundu. Aynı zamanda mahkemede şahit olarak dinlenen başka bir banka personeli Turabi K.'nin kendisine de silah tuttuğunu dile getirdi.

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'Silahla tehdit' suçundan hakkında 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Turabi K.'nin yargılanmasına dün Kahramanmaraş 7'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Davanın ikinci duruşmasına avukatlar katıldı. Can güvenliği olmadığı gerekçesiyle duruşmaya katılmayan Melis B.'nin, yaşadığı şehirde mahkeme tarafından alınan ifadesi dosyaya konuldu.