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Kadıköy’deki diş hekimi cinayetinde gelişme! Bir şüpheli yakalandı

İHA
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Giriş: 24.05.2022 11:23
İstanbul Kadıköy Caferağa Mahallesi’ndeki diş hekimliği kliniğinde çalışan 64 yaşındaki Şeyma Biran 20 Mayıs’ta bıçaklanarak öldürülmüştü. Biran’ın muayenehanesinde öldürülmesine ilişkin bir şüpheli gözaltına alındı.
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