24 Mayıs 2022, Salı
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Kadıköy’deki diş hekimi cinayetinde gelişme! Bir şüpheli yakalandı
İstanbul Kadıköy Caferağa Mahallesi’ndeki diş hekimliği kliniğinde çalışan 64 yaşındaki Şeyma Biran 20 Mayıs’ta bıçaklanarak öldürülmüştü. Biran’ın muayenehanesinde öldürülmesine ilişkin bir şüpheli gözaltına alındı.