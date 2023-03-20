Kabe’de Ramazan hazırlığı! Kabe örtüsünde bakım ve onarım işlemi

Mescid-i Haram'daki Kabe'de Ramazan ayı hazırlıklarında sona gelindi. Kabe örtüsünde bakım ve onarım çalışması başlatıldı. Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'da da Ramazan'a hazırlık vardı. Her yaştan onlarca Filistinli, Mescid-i Aksa'da kenar köşe temizlik yaptı.

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