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Kabe’de Ramazan hazırlığı! Kabe örtüsünde bakım ve onarım işlemi

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Giriş: 20.03.2023 08:01
Mescid-i Haram'daki Kabe'de Ramazan ayı hazırlıklarında sona gelindi. Kabe örtüsünde bakım ve onarım çalışması başlatıldı. Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'da da Ramazan'a hazırlık vardı. Her yaştan onlarca Filistinli, Mescid-i Aksa'da kenar köşe temizlik yaptı.
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Kabe’de Ramazan hazırlığı
Kabe’de Ramazan hazırlığı
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