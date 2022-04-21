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Johnny Depp ve Amber Heard bitmeyen hukuk savaşı!

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Giriş: 21.04.2022 15:55
2015-17 yılları arasında evli kalan Johnny Depp ve Amber Heard, bitmeyen bir hukuk mücadelesine girmiş durumda. 100 milyon dolarlık tazminat davasında, suçlamaların ardı arkası yine kesilmedi. Johnny Depp ise eski eşinin suçlamalarına ithafen "Hayatımda hiçbir kadına vurmadım" dedi.
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Bitmeyen hukuk savaşı!
Bitmeyen hukuk savaşı!
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