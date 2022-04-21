21 Nisan 2022, Perşembe
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Johnny Depp ve Amber Heard bitmeyen hukuk savaşı!
2015-17 yılları arasında evli kalan Johnny Depp ve Amber Heard, bitmeyen bir hukuk mücadelesine girmiş durumda. 100 milyon dolarlık tazminat davasında, suçlamaların ardı arkası yine kesilmedi. Johnny Depp ise eski eşinin suçlamalarına ithafen "Hayatımda hiçbir kadına vurmadım" dedi.