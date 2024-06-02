Van Gölü’nün simgesi: İnci kefali

İnci kefali, sadece Van Gölü'nde yaşayabilen endemik bir balık türü. Üreme dönemlerinde gölden tatlı sulara göç eden inci kefalleri, önlerine çıkan bütün engelleri aşıyor, bu sayede neslinin devamını sağlıyor.

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