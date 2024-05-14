14 Mayıs 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İzmir'de silahlı saldırı şüphelileri saklandıkları adreste kıskıvrak yakalandı

İzmir'de silahlı saldırı şüphelileri saklandıkları adreste kıskıvrak yakalandı

İHA
ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.05.2024 09:09
İzmir'in Bornova ilçesinde 31 yaşındaki şahsa evinin önünde düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili aranan 4 şüpheli, Çeşme ilçesinde saklandıkları adreste kıskıvrak yakalandı.
İzmir’de silahlı saldırı şüphelileri kıskıvrak yakalandı
İzmir'de silahlı saldırı şüphelileri kıskıvrak yakalandı
İstanbul’da sabah trafiği
İstanbul'da sabah trafiği
Türk Yıldızları’nın gösterisi nefesleri kesti!
Türk Yıldızları’nın gösterisi nefesleri kesti!
İskenderun’da şimşekler geceyi aydınlattı!
İskenderun'da şimşekler geceyi aydınlattı!
Silahlı saldırı şüphelileri Çeşme’de yakalandı
Silahlı saldırı şüphelileri Çeşme'de yakalandı
Evine girerken silahlı saldırıya uğradı!
Evine girerken silahlı saldırıya uğradı!
Organize göçmen kaçakçılığı çetesine operasyon!
Organize göçmen kaçakçılığı çetesine operasyon!
Park halindeki TIR’a çarptı!
Park halindeki TIR'a çarptı!
İki grup arasında bıçaklı ve sopalı kavga!
İki grup arasında bıçaklı ve sopalı kavga!
Şaban’ı iple boğdu sonra cesedi gömdü!
Şaban’ı iple boğdu sonra cesedi gömdü!
Kızı ile boşanma aşamasındaki damadını öldürdü!
Kızı ile boşanma aşamasındaki damadını öldürdü!
Erken gelen uygun fiyata kurbanlık alır
"Erken gelen uygun fiyata kurbanlık alır"
Daha Fazla Video Göster