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Esenyurt'ta Burak Tatlıdede'yi öldüren zanlı Bursa'da yakalandı

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 28.05.2024 16:15
Esenyurt'ta geçtiğimiz gün Burak Tatlıdede isimli genci öldüren zanlı, Bursa'da yakalandı.
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