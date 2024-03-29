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İzmir'de şaşkına çeviren görüntü! Kızına otobanda araç kullandıran babaya ceza

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Giriş: 29.03.2024 14:25
İzmir Torbalı Otoyolu'nda E.B. isimli babanın 11 yaşındaki kızına TIR kullandırma görüntüleri sosyal medyayı salladı. İzmir Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü Otoyol Büro Amirliği ekipleri yaptığı çalışmada araç içinde çocuk ile birlikte baba E.B. ile tır şoförü Y.B.'nin bulunduğunu belirledi. Ekipler hem araç plakasına hem de E.B. isimli babaya ayrı ayrı 2918 sayılı kanuna göre 'ehliyetsiz araç kullanmak ve kullandırmak' maddesinden 12 bin 978'er lira idari para cezası kesildi.
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