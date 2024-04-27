27 Nisan 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Adanalı seyyar kuşçu | Bir güvercin sevdalısının hikayesi! Güvercinler için seyyar kümes yaptı

Adanalı seyyar kuşçu | Bir güvercin sevdalısının hikayesi! Güvercinler için seyyar kümes yaptı

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.04.2024 14:25
Güvercin tutkusu tam bir yaşam biçimi. Adanalı Ferhat Soybal da o yaşam biçiminin vücut bulmuş hali gibi. Kendini bildi bileli güvercin besliyor. Onlara her gün arabasıyla şehir turu attıran Ferhat Soybal eğitimlerini de aksatmıyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bir güvercin sevdalısının hikayesi!
Bir güvercin sevdalısının hikayesi!
12 yaşında cepheye gazete götüren çocuğunu öyküsü!
12 yaşında cepheye gazete götüren çocuğunu öyküsü!
Yola çıkan çocuğa araç çarptı!
Yola çıkan çocuğa araç çarptı!
Spor ayakkabısına gizlenmiş uyuşturucu kamerada
Spor ayakkabısına gizlenmiş uyuşturucu kamerada
Topraksız tarımla serada çilek üretiyorlar!
Topraksız tarımla serada çilek üretiyorlar!
Ayakkabı fabrikasında çıkan yangın, söndürüldü
Ayakkabı fabrikasında çıkan yangın, söndürüldü
Ünye Limanı’nda yangın paniği!
Ünye Limanı'nda yangın paniği!
Dur ihtarına uymayan kızlar polise zor anlar yaşattı
Dur ihtarına uymayan kızlar polise zor anlar yaşattı
Diyarbakır’da kaybolan gencin cesedi bulundu
Diyarbakır’da kaybolan gencin cesedi bulundu
30 ton benzin yüklü tankerin kaza anı kamerada
30 ton benzin yüklü tankerin kaza anı kamerada
KDV artışı yapıldı mı?
KDV artışı yapıldı mı?
Kemalpaşa kirazında hasat zamanı!
Kemalpaşa kirazında hasat zamanı!
Daha Fazla Video Göster