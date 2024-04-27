Adanalı seyyar kuşçu | Bir güvercin sevdalısının hikayesi! Güvercinler için seyyar kümes yaptı

Güvercin tutkusu tam bir yaşam biçimi. Adanalı Ferhat Soybal da o yaşam biçiminin vücut bulmuş hali gibi. Kendini bildi bileli güvercin besliyor. Onlara her gün arabasıyla şehir turu attıran Ferhat Soybal eğitimlerini de aksatmıyor.

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