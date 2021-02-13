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İzmir'de hortum felaketi! Yaralanan 16 kişinin durumu nasıl?

ahaber.com.tr
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Giriş: 13.02.2021 14:52
Dün çıkan fırtına İzmir'i birbirine kattı. Kentte bu zamana kadar görülmemiş kuvvette meydana gelen hortum, araçları 10 metre havaya kaldırıp binaların üzerinde yere savurdu. Onlarca aracın ağır hasar aldığı bölgede maddi kayıp çok büyük. 16 kişi de felakette yaralandı. Hortum sonrası çeşme en çok tarım alanları etkilendi, hasar tespit çalışması yapılıyor. Yaralıların durumu nasıl? Felaketin yaşandığı bölgede hangi çalışmalar yürütülüyor? Önceki akşam etkili olan hortumun ardından son durumu A haber muhabiri Gamze Elçi aktardı.
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