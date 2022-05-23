23 Mayıs 2022, Pazartesi
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İzmir’de dev tarihi eser operasyonu! Evlerinin bodrum katında toprağa gömülü halde bulundu
İzmir'de kaçakçılık suçlarıyla mücadele şubesi, tarihinin üçüncü en büyük eser operasyonuna imza attı. Kaç sanat eseri ele geçirildi? Ayrıntıları A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı.