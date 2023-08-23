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İzmir Buca'da çöp yığınları

A Haber
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Giriş: 23.08.2023 13:49
İzmir Buca'da belediye işçileri greve gitti. İlçede çöp yığınları oluştu. Ayrıntıları A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı. AK Parti Buca İlçe Başkanı Hakan Kalfaoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e tepki gösterdi.
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