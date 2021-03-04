İsyan ettiren üst geçti! Geçenler şoke oluyor

İstanbul Fikirtepe'de bir üst geçit var. ancak o üst geçitin yapılmasından birileri memnun değil. Çünkü üst geçit hemen bir binanın yanı başına yapıldı. Bina ve geçit arsındaki mesafe sadece 31 santim. Haliyle binada oturanlar bakın bu durum karşısında nasıl önlem almışlar. Detayları A Haber muhabiri Mahmut Keşan aktardı.

İstanbul Fikirtepe'de bir üst geçit var. ancak o üst geçitin yapılmasından birileri memnun değil. Çünkü üst geçit hemen bir binanın yanı başına yapıldı. Bina ve geçit arsındaki mesafe sadece 31 santim. Haliyle binada oturanlar bakın bu durum karşısında nasıl önlem almışlar.