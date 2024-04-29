29 Nisan 2024, Pazartesi
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Depremden kurtuldu ama aylardır kayıp! Anne Fadime Gökçe kızını arıyor
Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde yıkılan Ebrar Sitesi'nin enkazından yaralı olarak çıkarılıp gönderildiği İzmir'deki tedavisinin ardından hastaneden ayrıldığı öğrenilen 26 yaşındaki Fikriye Aybüke Körük'ten haber alınamıyor. Anne Fadime Gökçe umutla kızından gelecek güzel bir haber bekliyor.