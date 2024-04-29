Kocasına kilolusun diyen kadın haksız bulundu

Ankara'da bir adam, eşinin kendisine "kilolusun" diyerek duygusal şiddet uyguladı gerekçesi ile 2019 yılında boşanma davası açmıştı. Davayı gören Ankara 7'inci Aile Mahkemesi, kadını haksız buldu. Çifti boşayan mahkeme, kadının eski eşine 15 bin lira maddi, 5 bin lira da manevi tazminat ödemesine hükmetti.

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