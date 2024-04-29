29 Nisan 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Unutturulan zafer Kut’ül Amare! İngiliz ordusu hezimete uğradı 14 askeri esir düştü

Unutturulan zafer Kut’ül Amare! İngiliz ordusu hezimete uğradı 14 askeri esir düştü

ahaber.com.tr
Pınar Özenç
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.04.2024 10:03
Unutulmuş daha doğrusu unutturulmuş bir zaferin öyküsü. 1946'dan sonraki müfredattaki hiçbir tarih kitabı anlatmıyor Kut-ül Amare zaferini. Ne acı ki kahramanlarının ismi bile bugün bilinmiyor hatırlanmıyor. İşte o hafızalardan silinmeye çalışan büyük zaferin hikayesi…
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Cani anne! 3 çocuk devlet korumasında
Cani anne! 3 çocuk devlet korumasında
Unutturulan zafer Kut’ül Amare! İngilizler çöme gömüldü
Unutturulan zafer Kut’ül Amare! İngilizler çöme gömüldü
Kocasına kilolusun diyen kadın haksız bulundu
Kocasına kilolusun diyen kadın haksız bulundu
Şifa deposu enginarın hasat zamanı
Şifa deposu enginarın hasat zamanı
Halsizlik için gitti canından oldu
Halsizlik için gitti canından oldu
15 il için sarı kodlu uyarı
15 il için sarı kodlu uyarı
Çorum’da sağanak ve dolu etkili oldu
Çorum’da sağanak ve dolu etkili oldu
Erzurum’da feci kaza: 3 ölü
Erzurum’da feci kaza: 3 ölü
Hayvan saldırısı ihtimali
Hayvan saldırısı ihtimali
Trafikte makas atarak ilerlediler
Trafikte makas atarak ilerlediler
Futbol turnuvasındaki bıçaklı kavga kamerada
Futbol turnuvasındaki bıçaklı kavga kamerada
Karısını tüfekle öldürüp intihar etti
Karısını tüfekle öldürüp intihar etti
Daha Fazla Video Göster