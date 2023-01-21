İsveç’e PKK ve Kuran-ı Kerim’i yakma tepkisi

İsveç'te gösterilerde Kuran-ı Kerim yakılmasına izin verilmesi ve terör örgütü PKK/YPG yandaşlarının Türkiye karşıtı eylemlerine Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan tepki geldi. İsveç makamlarının tedbir almamasını eleştiren Bakan Akar, İsveç Savunma Bakanı'nın Türkiye'ye yapacağı ziyareti iptal ettiklerini açıkladı. Bu gelişmeleri konuğumuz ANKASAM Dış Politika Uzmanı Dr. Doğacan Başaran ile değerlendirdi.