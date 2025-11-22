İstanbul’un güzide semtlerinden biri: Balat

İstanbul’un tarihi semti Balat, geçmişin izlerini bugüne taşıyan sıcak bir mahalle… Osmanlı’dan kalan kültür, tarihi yapılar, renkli sokaklar ve yılların esnafı burada hayatı canlı tutuyor. Meşhur turşucusundan tarihi fırınına, Balkan köftecisinden eski mesleklere uzanan Balat; hem lezzeti hem de hikâyeyi bir arada barındırıyor. Şimdi muhabirimiz Meral Dağlılar’ın anlatımı, İskender Demirel’in görüntüleriyle Balat turu ekranlarınıza geliyor…

