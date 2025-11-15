İstanbulluların otopark çilesi! İBB otopark inşaatlarını bitiremiyor

İstanbul'da en az trafik kadar büyük olan sorunlardan biri de otopark. Şehrin çeşitli noktalarındaki otoparklar maalesef milyonlarca aracın yükünü kaldırmıyor. Bir de bunun üstüne halihazırdaki otoparkların yıkılması yaşanan çileyi daha da artırıyor. Ekip arkadaşlarımız, Karaköy ve Mercan'daydı. İstanbul'da, ticaretin ve turizmin kalbi olan iki noktadaki otopark yenileme çalışmaları. Yıllardır devam ediyor. Ekiplerimiz de inşaatların son durumunu öğrenmek istedi. Karşılaşılan manzara hiç de iç açıcı değildi. Esnaf bitmeyen inşaatlar ve trafik yüzünden büyük çile çekiyor.

