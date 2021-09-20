İstanbul'da tepki çeken görüntü! Trafikte drift yaptı!

Son dakika haberi... İstanbul Kadıköy'de bir kişi hem kendi hem de vatandaşların canını hiçe sayarak işlek caddede drift yaptı. O anlar bir vatandaşın kamerasına yansıdı.

Görüntü Kadıköy'de kayda geçti. Bir kişi işlek caddede birbirinden tehlikeli hareketler yaptı.

Sorumsuz sürücü yol ortasında dönerek ilerledi. Araç sahibi hem kendi hem de diğer vatandaşların canını hiçe saydı.