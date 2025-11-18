18 Kasım 2025, Salı
İstanbul’da suya her ay zam gelecek! İSKİ’de yüzde 94,5’e varan zaman kabul edildi
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü bilinen adıyla İSKİ tepki toplayacak bir karara imza attı. Genel kurulda suya her ay yapılan zamma devam edilmesi teklifi Cumhur İttifakı meclis üyelerinin "hayır" oyuna karşılık kabul edildi. Yeni zamlı tarife 1 Ocak 2026'dan itibaren uygulanacak.