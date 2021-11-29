İstanbul'da şiddetli lodosun verdiği zarar drone ile havadan görüntülendi

İstanbul'da şiddetli lodosun verdiği zarar drone görüntülerine yansıdı. Çatıdan düşen parçaları otomobillere büyük hasar verdiği görüldü.

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İstanbul'da etkili olan şiddetli lodos, hayatı olumsuz yönde etkiledi. Lodosun verdiği zarar drone ile havadan da görüntülendi. Esenyurt'ta lodos nedeniyle çatıdan düşen parçaların araçların üzerine düştüğü ve büyük hasar verdiği gözlendi.