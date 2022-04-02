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İstanbul'da sahte içki operasyonu! Bir ay süren takip sonrası 4 bin litre sahte içki ele geçirildi

A Haber
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Giriş: 02.04.2022 09:08
İstanbul Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir ay süren takip sonrası kent genelinde düzenledikleri operasyonda 4 bin litre sahte içki ele geçirildi. İstanbul'da jandarmanın operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı. Ayrıntıları A Haber editörü Mehmet Zeyrek aktardı.
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