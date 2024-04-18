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İstanbul'da sabah trafiği! Yurt geneli için çöl tozu uyarısı

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.04.2024 09:01
Güncelleme:18.04.2024 09:02
İstanbul yeni güne nasıl başladı? Hangi bölgelerde yoğunluk var? Öte yandan meteoroloji uzmanları Afrika'dan gelen çöl tozu için uyardı. A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural detayları aktardı.
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