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Sivas’ta yıldırım düşen evin duvarı boydan boya yarıldı

ahaber.com.tr
Damla Karasu
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Giriş: 01.05.2024 14:50
Son dakika yaşam haberleri... Sivas'ta bir eve yıldırım düştü. Yaşanan doğa olayında salon ve mutfak arasındaki duvar ikiye bölündü. Ekipler evde hasar çalışması başlattı.
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