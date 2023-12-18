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İstanbul'da sabah trafiği! İşte yoğunluk haritasında son durum

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.12.2023 08:53
İstanbul yeni güne nasıl başladı? Haftanın ilk mesai gününde trafik yoğunluğu ne durumda? A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim detayları aktardı.

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