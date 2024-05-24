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İstanbul'da sabah trafiği

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.05.2024 08:54
İstanbul haftanın son iş gününe nasıl başladı? Hangi bölgelerde trafik yoğunluğu var? A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural detayları aktardı.
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