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İstanbul'da sabah trafiği

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Giriş: 14.05.2024 08:53
İstanbul trafiğinde son durum ne? Yoğunluk nasıl? Tüm detayları A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural aktardı.
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İstanbul’da sabah trafiği
İstanbul'da sabah trafiği
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