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Son selfiesi oldu! Meksika'da selfie çeken kadın, kafasına tren çarptığı için öldü

ahaber.com.tr
İHA
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Giriş: 07.06.2024 01:25
Meksika’da tarihi trenin geçişi sırasında selfie çeken kadın, trenin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Meksika’nın başkenti Mexico City’nin 96 kilometre uzaklıktaki Nopala de Villagran kasabasında tarihi trenin geçişi sırasında selfie çeken kadın, trenin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Çevredekiler tarafından kaydedilen görüntülerde, 25 yaşındaki genç kadının trenin geçişi sırasında selfie çekmek için raylara çok yaklaştığı ve trenin geçişi sırasında başına darbe alarak yere yığıldığı görüldü.
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