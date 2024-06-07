Alkollü sürücünün feryadı kameralarda! “Ehliyetimi 1 hafta önce almıştım”

Konya'da alkollü olarak direksiyona geçen sürücü, denetim yapan polis ekiplerine yakalandı. Yapılan kontrolde 1.58 promil alkollü çıkan sürücü "Ehliyetimi 1 hafta önce almıştım" diye bağırıp cüzdanını yere attı. Alkollü sürücü aracını teslim alması için çağırdığı arkadaşı gelmeyince de kızarken, sürücünün yanındaki alkollü arkadaşının araç yanında uyuması dikkat çekti. Alkollü sürücüye yasal sınırın üzerinde alkollü araç kullanmaktan 6 bin 439 lira para cezası kesilirken, ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN