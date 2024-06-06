Metruk binada kaçak göçmen avı!

Edirne'de metruk bir binada 7 kaçak göçmen ve çeşitli suçlardan aranan 1 kişi yakalandı. Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde kaçak göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Göçmenlere yönelik yapılan denetimde, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Orta İmaret Sokakta bir metruk binada 7 yabancı uyruklu kaçak göçmen ve silahla birden fazla yaralama, yağma suçlarından arama kaydı bulunan 1 Türk vatandaşı yakalandı. Gözaltına alınan 8 kişi, Edirne İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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