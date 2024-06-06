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Metruk binada kaçak göçmen avı!

ahaber.com.tr
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Giriş: 06.06.2024 19:17
Edirne'de metruk bir binada 7 kaçak göçmen ve çeşitli suçlardan aranan 1 kişi yakalandı. Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde kaçak göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Göçmenlere yönelik yapılan denetimde, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Orta İmaret Sokakta bir metruk binada 7 yabancı uyruklu kaçak göçmen ve silahla birden fazla yaralama, yağma suçlarından arama kaydı bulunan 1 Türk vatandaşı yakalandı. Gözaltına alınan 8 kişi, Edirne İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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Metruk binada kaçak göçmen avı!
Metruk binada kaçak göçmen avı!
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