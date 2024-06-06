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Zonguldak'ta kıskançlık kavgası kanlı bitti! Boksör gence kurşun yağdırılan anlar kamerada

ahaber.com.tr
DHA
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Giriş: 06.06.2024 21:11
Zonguldak'ta 'kıskançlık' nedeniyle çıkan kavgada 20 yaşındaki lisanslı boksör Rıdvan K. tabanca ile vuruldu. Genç boksöre kurşun yağdırılan o anlar kameraya yansırken, kaçan Berkay K. (19) ise kıskıvrak yakalandı.
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