Zonguldak'ta kıskançlık kavgası kanlı bitti! Boksör gence kurşun yağdırılan anlar kamerada

Zonguldak'ta 'kıskançlık' nedeniyle çıkan kavgada 20 yaşındaki lisanslı boksör Rıdvan K. tabanca ile vuruldu. Genç boksöre kurşun yağdırılan o anlar kameraya yansırken, kaçan Berkay K. (19) ise kıskıvrak yakalandı.

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