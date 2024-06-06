Fabrika yangını yürekli ağza getirdi! Siyah dumanlar şehrin birçok noktasında görüldü

Bursa, Nilüfer’de bulunan Beyçelik fabrikasında medana geldi. Fabrikanın geri dönüşüm alanında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında etkilenen olmazken, fabrikada maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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