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Eski eşi ve sevgilisi ile yolda karşılaştı! Keser ve tornavidalı kavga kamerada!

ahaber.com.tr
İHA
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Giriş: 07.06.2024 01:06
Aksaray’da kız meselesi yüzünden iki grup arasında kız meselesi yüzünden daha önce husumetli bulunan 2 grup konuşmak için buluştu. Tarafların arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Cadde ortasında çıkan kavgada taraflarda tornavida ve keserlerle birbirlerine saldırdılar. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Yaralılardan kafasına keserle vurulan A.D.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin müdahale ettiği olayda 7 kişi gözaltına alınırken olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tahkikat başlatıldı.
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