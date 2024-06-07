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Ankara'da sağanak felaketi! Fırtına çıktı 1 kişi hayatını kaybetti

ahaber.com.tr
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Giriş: 07.06.2024 00:03
Ankara'da etkisini gösteren sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, trafiğin yoğun olduğu yerlerde hasarlı kazalar yaşandı. Sincan'da ise fırtına nedeniyle 2 vatandaşın üzerine tabela devrildi. Devrilen tabelanın altında kalan bir vatandaş hayatını kaybetti.
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